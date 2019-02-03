قذائف مليشيا الحوثي تدمر منزل مواطن في حيس بالحديدة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة غرب اليمن، بأن مليشيات الحوثي قصفت منزلا لأحد المواطنين في حيس.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن منزل المواطن أنور حلمي في مديرية حيس قصفته مليشيا الحوثي بقذائف بي 10.

واخترقت القذائف جدران المنزل وتسببت بتدميره.

وآثار الدمار التي خلفها القصف الحوثي في المنزل ما تزال شاهدة على وحشية تلك الميشيات الإرهابية التي حولته إلى خراب وغير صالح للسكن فيه بعد ان كان مشيدً عامرً بساكنيه ..

ويصف سكان المدينة أنهم أصبحوا تحت مرمى نيران عصابة الحوثي ليلاً و نهاراً ما جعل حركة الناس في المدينة تتقيد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة نتيجة القصف العشوائي والإستهداف المباشر من مليشيات الحوثي للأسواق والمنازل والمزارع والطرقات العامة .

وأضاف السكان بأن لا يوجد أي إلتزام فعلي من قبل المليشيات بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وليست سوى حبراً على ورق بالنسبة للمليشيات.

وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بقصف مواقع قوات العمالقة في مدينة التحيتا ومنازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف.

وذكرت مصادر "الخليج 365"، أن المليشيات قصفت مواقع العمالقة في مدينة التحيتا بقذائف الهاون عيار 120 وعيار 82 واستهدفت المواقع بسلاح القناص في أوقات متفرقة منذ صباح اليوم.

وفي منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا إستهدفت مليشيات الحوثي منازل المواطنين بعشرات قذائف الهاون وبسلاح الرشاش بطريقة عشوائية .

يذكر أن مليشيات الحوثي قصفت منزل مواطن في منطقة الجبلية يوم أمس وأصيبت طفلة بجروح بالغة بشظايا هاون وتسبب القصف بتدمير المنزل وألحق أضراراً بالغة بالمنازل الأخرى.