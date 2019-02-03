دبلوماسي صيني: اليمنيون قادرون على تحقيق السلام والتنمية الاقتصادية

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، إن التاريخ اليمني مليء بالشواهد التي تؤكد على أن الشعب اليمني يستطيع أن يتغلب على كل الصعوبات.

وأضاف أن لدى الشعب اليمني الحكمة والقدرة على تحقيق السلام والاستقرار في السنة الجديدة ليشق طريقًا في التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب وتحقيق النهضة الوطنية.

وذكر السفير في مقال بمناسبة عيد الربيع الصيني، ورأس السنة الجديدة، التي تصادف يوم 5 فبراير، بحسب التقويم الصيني التقليدي "في هذه السنة، أنه سأقضي عيد الربيع مع الشعب اليمني، وهذا يمثل معنى خاص إلي".

وأوضح أن "عيد الربيع أهم عيد صيني، ولديه تاريخ يعود إلى ما قبل 4000 سنة، وإنه يمثل معنى خاص للصينيين، وهو يعكس تمسك ومواصلة الشعب الصيني للتقاليد الصيني وسعي الشعب الصيني المستمر إلى حياة أجمل وعزمه إلى تحقيق الحلم الصيني".

وتابع "إن اليمن مثل الصين، هو بلد قديم ذو التاريخ الطويل والحضارة المزدهرة، وظل الشعب اليمني يتوارث الثقافة التقليدية اليمنية ويطورها في التاريخ الطويل للحفاظ على هذه الحضارة القديمة".

وأبدى سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، أسفه وحزنه الشديدان لكون اليمن تشهد حرب وصراع، مشيرًا إلى أن التنمية الوطنية تتأثر بذلك كثيرا، فيما يعاني الشعب اليمني كثيرًا.

وتمنى السفير كانغ يونغ أن يتوصل اليمنيون إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، مبديًا استعداده لبذل جهود في هذه العملية، كما تقدم بأطيب تمنياتي إلى الشعب اليمني مرة أخرى بحلول السنة الصينية الجديدة.