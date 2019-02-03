شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تباغت الحوثيين اليوم بضربة قوية وموجعة في صنعاء اربكت حساباتهم العسكرية ..شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، خمس غارات جوية على تجمعات ومواقع لمليشيات الحوثي بجبهة نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية واعلامية متطابقة، إن الغارات استهدفت آليات وتجمعات لمليشيات الحوثي في مواقع متفرقة بجبهة نهم شرقي صنعاء.

وأوضحت إن الغارات خلفت قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيات ودمرت آليات وعتاد عسكري للمليشيات.

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تباغت الحوثيين اليوم بضربة قوية وموجعة في صنعاء اربكت حساباتهم العسكرية ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.