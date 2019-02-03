محافظة حجة توجه صفعة قوية لقوى العدوان السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة

ترأس محافظ محافظة حجة، هلال عبده الصوفي، اليوم الاحد، اجتماع قبلي ضم مشائخ مديرية كشر ورئيس وأعضاء لجنة الوساطة المكلفة بحل مشكلة الصراع القبلي الدائر بمنطقة العبيسة في المديرية.

ووقع المجتمعون على اتفاق بشأن الآلية التنفيذية لعمل لجنة الصلح بالتعاون مع مشائخ المديرية وتشكيل لجنة مراقبة لإيقاف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة تتكون من ستة مشائخ تبدأ مهام عملها اليوم الأحد.

كما تم الاتفاق على أن تقوم لجنة الوساطة بالتحرك للقاء أطراف النزاع وتحرير الصلح العام بينهم فيما تقوم السلطة المحلية بالمديرية وبالتنسيق مع محافظ المحافظة باختيار أفراد الأمن والمسؤولين عليهم ليقوموا بتأمين الطريق العام أمام جميع المسافرين.

وأقر الاجتماع تثبيت ثلاث نقاط أمنية رئيسية في ثلاث مناطق هي العبيسة والمندلة وعاهم.

وفي الاجتماع أشار المحافظ الصوفي إلى أن توقيع مشائخ كشر الاتفاق يؤكد مدى حرصهم على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمديرية وعدم انجرارهم لدعوات الاقتتال والاحتراب التي دعا إليها مرتزقة وأذناب العدوان.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق يُعد صفعة في وجه قوى الغزو ومرتزقتهم الذين راهنوا على سفك دماء أبناء المديرية.. مؤكدا أن الدولة ستدعم كل الجهود الرامية لحل جميع المشاكل القبلية .