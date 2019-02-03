مليشيا الحوثي تهدد تجار صنعاء بالقوة في حال رفضهم تسليم مبالغ مالية ضخمة باسم "زكاة"

تواصل مليشيا الحوثي ابتزاز التجار في العاصمة صنعاء واجبارهم على دفع مبالغ مالية ضخمة باسم تحصيل "الزكاة".

وقال تاجر في صنعاء لـ"الخليج 365" إن مسؤول تابع لمليشيا الحوثي اتصل به اليوم وطلب منه دفع زكاة عن تجارته التي هي عبارة عن مطعم مكون من فتحتين.

وذكر التاجر صاحب المطعم، إن الحوثي قال له إن رأس ماله يصل إلى 200 مليون ريال يمني وأنه يتوجب عليه دفع زكاة بمقدار 200 ألف ريال.

وعلق التاجر على هذا الابتزاز بقوله:" والله هؤلاء مجانين كيف يمكن أدفع 200 ألف، يقول أن المطعم فيه راس مال بقدر 200 مليون هذا شيء خيالي، لكن هو ابتزاز وسنعمل تفاوض معهم.

وعند سؤاله، كيف تدفعون المبالغ، هل بسندات استلام أم تسليم الفلوس بدون أي سند، أجاب صاحب المطعم بقوله:" لا هكذا بدون أي سند لو طلبت منه سند سندخل في تفاصيل ومشكلة طويلة عريضة.

وبحسب التاجر فإن دفع التجار للحوثيين ما يسمى الزكاة بدون سندات هي عبارة عن احتيال ونصب منهم وأن غالب تلك الفلوس يأكلها المتنفذون.

حملة للنهب:

وتأتي هذه الابتزازات التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضد التجار باسم "الزكاة" في اطار حملة اعلنت عنها الملشيا في وسائلها الاعلامية المحلية تحت مسمى "يوم الزكاة".

وتجوب مكبرات الصوت شواع صنعاء والحث على اخراج الزكاة من قبل التجار.

وكانت المليشيا الحوثية قد شكلت ما أسمتها باللجنة الرئيسية للتوعية الوطنية والتربوية بمحافظة اب وبقية المحافظات التي تخضع تحت سيطرتهم واللجان الفرعية في المديريات بهدف فرض الجبايات المالية والتوعية بذلك.