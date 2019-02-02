شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تنتصر والحوثي يندحر وتكبيرات الأبطال تدوي وفرار جماعي للمليشيات .. تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد الزميل عبدالكريم المدي أن ابطال قبائل #حجور تمكنت من دحر #مليشيات الحوثي الإرهابية من عدة مواقع هامة.
وقال المدي في تغريدة على صفحته في تويتر ـ رصدها محرر "يمن الغد": في تطور لافت تمكن أبطال #حجور البواسل من تحرير حصن المنصورة الاستراتيجي وفرار جماعي ل #ميليشيا_الحوثي .. وتكبيرات النصر ترتفع في هذه اللحظات من داخل الحصن..
وتمكن أبطال النماشية وبني ريبان من السيطرة على مرتفعات وجبال العبيسة".
#حجور_تنتصر
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