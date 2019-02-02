البرلمان اليمني يقر تشكيل لجنة بشأن توفير مادة الغاز المنزلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء دعا مجلس النواب، إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.. مطالباً الحكومة بتنفيذ بكافة توصيات المجلس وخاصة ما يتعلق منها بتوفير الغاز المنزلي للمواطنين بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات .

و أقر المجلس في جلسته المنعقده اليوم السبت تشكيل لجنة من بين أعضائه لمناقشة موضوع توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين وبالسعر المناسب وموافاة المجلس بما ستتوصل إليه مع الجانب الحكومي وفي مدة أقصاها أسبوع.

وأشار نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى ضرورة التزام حكومة الإنقاذ بتنفيذ توصيات المجلس والتي سبق وأن التزمت بها أمام المجلس في وقت سابق، خاصة ما يتعلق منها بصرف رواتب الموظفين وتوفير المشتقات النفطية بالسعر المناسب وكذا توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.

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