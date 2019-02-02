نزع أكثر من سبعة ألف لغماً زرعها الحوثيين خلال أسبوع

انتزع مشروع "مسام" التابع لمركز الملك سلمان خلال الأسبوع الرابع شهر يناير المنصرم 7,182 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات اليمنية.



وقال المركز في بيان صحفي "بان المركز تمكن من انتزاع ،89 لغماً مضاداً للأفراد و2,322 لغماً مضاداً للآليات و284 عبوة ناسفة و4,487 ذخيرة غير منفجرة".



يشار إن مشروع "مسام" نزع منذ بداية المشروع 38,817 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.



وتعمد ميلشيات الحوثي على زراعة الألغام بأشكال وطرق مختلفة في مناطق سكنية لمنع تقدم قوات الجيش لكن تلك الألغام، راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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