شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور: نجمة سعودية تتخلّى عن العباءة في مكان عام… انتقادات لاذعة وهي تبرّر بجرأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدثت الفاشينيستا السعودية ونجمة مواقع التواصل أمل الأنصاري ضجة كبيرة مؤخراً بسبب التقاط صور لها وهي تسير في أحد مطارات المملكة من دون ارتداء عباءة.

ورداً على الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليها ظهرت في مقطع فيديو أوضحت من خلاله سبب إطلالتها.

وأعربت عن استغرابها التعليقات على ظهورها من دون عباءة مشيرة إلى أنها ترتدي سترة سوداء طويلة لا فرق بينها وبين العباءة. وكشفت أنها لا ترتدي العباءة أثناء السفر وأنه لا داع لأن تحملها معها. ولفتت إلى أنها ترتدي ملابس محتشمة أثناء توجهها إلى المطار.

ويذكر أن خلافاً يدور بين المتابعين بشأن ما إذا كانت الأنصاري فاشينيستا أم خبيرة جمال. وهو ما أشارت إليه العام الماضي أثناء استضافتها في برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة قناة atv. كما أفادت بأنها تتعرض للمحاربة وأن بعض المتابعين يشككون بجنيستها السعودية.