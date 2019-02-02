شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يبعث رسالة خاصة وخطيرة إلى السفير أحمد علي عبدالله صالح.. هذا ما جاء فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انقضى العام الرابع وما تزال الحرب في اليمن مستمرة بعد تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن في مارس 2015 بعد الانقلاب الحوثي. ووصلت اليمن بسبب الحرب والانقلاب إلى وضع مأساوي دخلت على إثره في أسوأ مجاعة في العالم. وبالعودة إلى الوراء، تداول نشطاء يمنيون مقطعا مصورا لتقرير بثته قناة العربية في 26 مارس 2015 عن انطلاق ما تسمى بعاصفة الحزم. وفي المقطع الذي رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية"، كشف تقرير العربية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - كان وزيرا للدفاع حينها ولم يكن قد تقلد ولاية العهد - بعث بتحذيرمباشر إلى السفير أحمد علي عبدالله صالح من الهجوم على عدن. لكن الحوثيون أصروا على الدخول وجروا قوات عسكرية من الحرس الجمهوري وغيرها للهجوم على عدن، لملاحقة الرئيس هادي وتحقيق مآرب أخرى. اليوم، بعد أربع سنوات، يجد اليمنيون بشتى أطيافهم السياسية والقبلية، الحوثي خصم للجميع ومعاد للجميع، خصوصا بعد غدره بالرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وتنفيذه لاغيال صالح بتلك الطريقة الوحشية. ولم يتبق سوى معركة استعادة الدولة والجمهورية ينظر إليها اليمنيون بعيدا عن أي أحقاد أو اختلافات ماضوية.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يبعث رسالة خاصة وخطيرة إلى السفير أحمد علي عبدالله صالح.. هذا ما جاء فيها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.