غارات مكثفة لمقاتلات التحالف على مواقع المليشيا في حجور بحجة

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهم، اثر غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الجمعة على مواقعهم في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

واستهدفت الغارات مجاميع من المليشيا، في مديريتي حجور وكشر، كانت تفرض حصارا على المواطنين من أبناء قبائل حجور.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من الأطقم التابعة لها.

وتخوض قبائل حجور معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تحاصر المديرية، وتواصل حشد عناصرها وآلياتها الى محيطها، بالتزامن مع قصفها المدفعي المكثف لمنازل المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من القبائل في محافظة حجة، منها قبائل جبهان، وذو مسلم، وذو كديس، توافدت لمساندة قبائل حجور، وشكلت جميعها طوقا دفاعيا منيعا للمديرية ومحيطها، بقيادة أبو مسلم الزعكري، وعدد من المشائخ الوطنيين في منطقة معبسية، وغيرها.

وأفادت المصادر ان القبائل صدت هجمات متفرقة للمليشيا الحوثية صوب مناطق الدرب، وذو ريبان، في الجنوب الشرقي للمديرية، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا الحوثية.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت خلال الأيام الماضية، تعزيزات للمليشيا في المنطقة ذاتها، كانت قادمة من محافظة عمران المجاورة، كما استهدفت ايضا تجمعاتها في مديرية كشر.

المصادر أكدت أن المواجهات المستمرة وغارات التحالف كبدت المليشيا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة.