باكرموم: مشكلة السطو على حرم الغويزي سببها مكتب العقار بحضرموت

بثّت قناة الغد المشرق مساء الجمعة الساعة 9:30، بتوقيت اليمن حلقة من برنامج " عين على حضرموت " الذي يعدّه ويقدّمه الزميل عيدروس الخليفي .

وحذر ضيف الحلقة رياض أحمد باكرموم مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، من عبث مكتب العقار بالاراضي الواقعة في حرم المعالم التاريخية والأثرية ومنها الأرض المصروفة بمحاذاة حصن الغويزي بالمكلا .

وأوضح باكرموم أنّه تبيّن للهيئة ان المواطن الذي شرع في بناء عمارة في حرم حصن الغويزي يمتلك وثيقة رسميّة من العقار ورخصة بناء كذلك ، مما يعني إن المشكلة مع الفاسدين في الدولة وليست مع المواطنين الذين لمسنا منهم حرص كبير على الآثار بحسب ما ورد على لسان باكرموم .

واستعرض باكرموم الاعتداءات وحوادث السطو التي تعرّض لها المتحف السلطاني بالمكلا حيث قسّمها إلى عدّة محطّات منها :

* ماحصل عام 1976 بعد الاستقلال مباشرة .

- ماحصل من سطو عام 1994 عقب الاجتياح والغزو حيث تعرّضت المقتنيات الحديدية من سيوف ورماح وخناجر وغيرها للسرقة .

* حادثة السطو التي تمّت عام 2013 وشملت كل المقتنيات النحاسية ، حيث اعتقد الناهبون انها مصنوعة من الذهب .

* اثناء احتلال القاعدة للمكلا 2015 فقد تمركزت عناصرهم في المتحف اثناء نهبهم للبنك المركزي المواجه للمتحف ، حيث استهدفت عناصر القاعدة الخزنة الأساسية ثم تركوا المتحف مستباحا لمدة 3 أيام .

مدير الهيئة استعرض المشاريع المستقبلية للهيئة ومنها استئناف البعثات الاستكشافية لعملها ، وهو ما تم بالفعل تدشينه حيث باشر فريق استكشافي محلّي بعمل مسح في منطقة " ظلومة " غرب مدينة المكلا وترميم حصن الغويزي وتخصيص مندوبين للهيئة في المديريات البعيدة ، وكذا مشروع التوثيق الالكتروني بالشراكة مع مركز حضرموت للتوثيق والدراسات والبحوث والنشر .