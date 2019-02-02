إب.. وفاة رجل وامرأة بوباء الكوليرا في يريم ومخاوف من تفشي المرض

توفي رجل وامرأة اليوم السبت بوباء الكوليرا في مديرية يريم بمحافظة اب وسط البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" إن رجل وامرأة توفيا بوباء الكوليرا قرية خيران بعزلة بني عمر في مديرية يريم بمحافظة اب. وأكدت المصادر إن مخاوف لدى السكان في قرية خيران بعزلة "بني عمر" بمديرية يريم تحديداً من انتشار المرض بشكل في ظل عجز الجهات وغياب المنظمات المعنية.

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