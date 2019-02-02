تمكنت قبائل حجور على مناطق استراتيجية بمحافظة حجة كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي في أول هجوم للقبائل.
ونقلت وكالة سبأ عن قيادي ميداني قوله، إن مقاتلي قبائل حجور شنوا أولى هجماتهم على مواقع جماعة الحوثي التي كانت تقصف قرى وأبناء المنطقة منها.
وأوضح أنهم تمكنوا خلال الهجوم من السيطرة على جبل المنصورة ومنطقة قرعه التي كانت تتخذها المليشيات مركزا لقصف منطقة العبيسة.
وذكر المصدر أن أبناء القبائل يسطرون اروع الملاحم البطولة في التصدي لجماعة الحوثي المدعومة في أيران والدفاع عن معركة استعادة الدولة والجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبائل حجور تستعيد مناطق استراتيجية كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.