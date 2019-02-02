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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم السبت، الموافق 2 فبراير 2019م، وهي كالتالي: 

مناشدة عاجلة للرئيس من قبل المتقدمون للدفعة "23" معهد القضاء بعدن
https://www.elyamnelaraby.com/ 360456

مليون يمني بالساحل الغربي يستفيدون من مساعدات الهلال الإماراتي
https://www.elyamnelaraby.com/ 360459

ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء اليوم السبت
https://www.elyamnelaraby.com/ 360468

انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن
https://www.elyamnelaraby.com/ 360470

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم السبت
https://www.elyamnelaraby.com/ 360469

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/ 360472

انفجارات ضخمة تهز الحديدة عقب استهداف مخازن أسلحة للمليشيا
https://www.elyamnelaraby.com/ 360473

مليشيا الحوثي تمارس جرائم طائفية لإرغام المجتمع اليمني على الإيمان بالولاية
https://www.elyamnelaraby.com/ 360480

الداخلية تعلن إحباط عمليات تهريب صواريخ وطائرات حوثية إلى صنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/ 360485

صحيفة إماراتية : الحوثي يتلاعب بالموقف الدولي
https://www.elyamnelaraby.com/ 360496

توزيع 250 سلة غذائية للأسر المحتاجة في الخوخة بالحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/ 360500

الأردن يستضيف جولة جديدة لإجتماعات تبادل الأسرى في اليمن
https://www.elyamnelaraby.com/ 360517

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 10 طن من المساعدات على السكان في شبوة
https://www.elyamnelaraby.com/ 360520

مليشيا الحوثي تختطف اثنين من موظفي منظمة بريطانية
https://www.elyamnelaraby.com/ 360522

مليشيا الحوثي تقصف مجمعاً صناعياً في الحديدة للمرة الثالثة
https://www.elyamnelaraby.com/ 360541

الحديدة .. نزوح عدد من العائلات من حي المنظر بسبب قصف الميليشيات
https://www.elyamnelaraby.com/ 360554

مسام ينتزع أكثر من 7 ألف لغم حوثي خلال فترة قصيرة
https://www.elyamnelaraby.com/ 360560

تشكيل حكومة جديدة لولاية جنوب غرب الصومال
https://www.elyamnelaraby.com/ 360561

البحسني يدشن الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب والقسطرة لأطفال اليمن
https://www.elyamnelaraby.com/ 360565

الكثيري: سنعلن في الأيام القادمة عن عدد من المشاريع
https://www.elyamnelaraby.com/ 360574

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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