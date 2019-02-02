شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو وجدت في حسابك 43 مليون ريال؟.. هذا ما حدث مع شاب أيرلندي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجد مراهق أيرلندي نفسه مليونيراً بين عشية وضحاها عندما وضعت شركة “نيشن وايد” العقارية الشهيرة مبلغ 8.9 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 43.6 مليون ريال) في حسابه البنكي بالخطأ، بدلا من وضع المبلغ في حساب جدته. كان الشاب ويدعى داني غيليسبي، من بلفاست الأيرلندية، فوجئ بخطأ الشركة، وأعجبه أن يكون معه كل هذا المال فأبلغ أمه أنه سيشتري سيارة “بورش” منها، لكنها رفضت تماماً بعد أن علمت بخطأ الشركة القاتل.

وتمثل خطأ الشركة في أنه كان عليها إيداع شيك بقيمة 8.9 مليون جنيه إسترليني في حساب الجدة بعد أن قام الحفيد بتسليم الشيك للشركة، إلا أنها وضعته بالخطأ في حساب الحفيد ذي الثمانية عشر عاماً.

ولسوء حظ الشاب المتحمس، الذي كان قد استخدم فرع “دونيجال بلاس” لإيداع الشيك، اكتُشف الخطأ سريعاً، ولم تستمر ملايينه سوى بضع ساعات في حسابه بعد أن تم استعادتها ومعالجة الخطأ، وعاد حسابه البنكي لطبيعته.

وأصدرت “نيشن وايد” توضيحاً للأمر، أكدت فيه أنه برغم ظهور المبلغ في رصيد الشاب إلا أنه لم يكن يستطيع الاستفادة به لأن إيداع مبالغ الشيكات فعلياً تستغرق وقتاً أطول، وبالتالي فما زال أمامه وقت طويل لشراء سيارة “بورش”.



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