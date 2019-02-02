شكرا لقرائتكم خبر عن التسييس يبلغ أوجه بعد فوز قطر بكأس آسيا.. وتعليقات الرميحي وخلفان الأبرز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "تسييس الرياضة" برز بصورة جلية في أعقاب فوز المنتخب القطري بنهائي بطولة آسيا 2019، على المنتخب الياباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، الأمر الذي يلقي الضوء على الفجوة الكبيرة التي احدثتها الأزمة الخليجية والتي يبدو أنها لا تزال باتساع بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وبدأت المباراة وسط ارتفاع في وتيرة حدة التعليقات، ليبلغ الأمر أوجه مع صافرة نهاية اللقاء، حيث قال أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "انتصار رياضي وسياسي".

وتابع الرميحي في تغريدة منفصلة ناشرا صورة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معلقا بالقول: "خاب من عاداك"، موجها انتقادات لاذعة ضد الإمارات مستضيفة البطولة الآسيوية.

على الصعيد الآخر، برزت تعليقات ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الذي قال في سلسلة تغريدات على صفحته بتوير: "قلت لكم ان المنتخب الملقط من كل حلة..ربما سيفوز على اليابان..وفاز.. مبروووووك لجميع دول المنتخب الملقط". ...

وتابع في تغريدة منفصلة مستشهدا بمقطع فيديو: "افضل من قال الحقيقة عن المنتخب القطري...هذا الطفل القطري...براءة طفولة...وليست خداع مرتزقة".. مضيفا: "خلافنا مع قطر بين أن ننصر حكام الخليج أو ننصر جماعة النصرة والاخوان المسلمين في حكم عالمنا العربي....فمن يرى ان قطر على حق فهو حر...ولكن لا يقدم الى دولنا ابدا"...