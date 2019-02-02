شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لكل اليمنيين ورد قبل قليل من قبيلة حجور في حجة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد. وقالت مصادر مطلعة " إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعا لميلشيا الحوثي الانقلابية في مناطق حجور بمديرية كشر". وأضافت المصادر " أن الغارات أسفرت عن مقتل القائد العام لجبهة حجور المدعو عبدالله جحاف ومعه عشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية". وبحسب المصادر " أن المقاتلات استهدفت مخازن أسلحة للميلشيا في منزل جحاف، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات وتدمير المخزن بالكامل".

كانت هذه تفاصيل خبر خبر سار لكل اليمنيين ورد قبل قليل من قبيلة حجور في حجة .. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.