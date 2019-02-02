المليشيات تقصف مطاحن البحر الأحمر بالحديدة

قصفت الميليشيات الحوثية الانقلابية، اليوم الجمعة، مطاحن البحر الأحمر، في مدينة الحديدة، غربي اليمن، بقذائف مدفعية أطلقتها من كلية الهندسة وباحة معهد التدريب المهني شمالي المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن الميليشيا أطلقت 12 قذيفة صوب مطاحن البحر الأحمر شرق المدينة متسببة بحدوث أضرار في إحدى الصوامع.

وأضافت، أن ميليشيات الحوثي تحاول إتلاف مخزون القمح الموجود في الصوامع لمنع نقله إلى مدينة عدن وإعادة توزيعه على مئات الآلاف ممن أجبرتهم الميليشيا على النزوح.

ويأتي هذا الاستهداف بعد اسبوع على قصف مماثل شنته ميليشيات الحوثي على مطاحن البحر الأحمر، ما تسبب في اندلاع حريق هائل في صوامعها التي تحوي مخازن حبوب برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، وتضم آلاف الأطنان، تكفي 3 مليون شخص ولمدة ثلاثة أشهر.

وأفشلت ميليشيات الحوثي، جهود أممية قادها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورفضت السماح بإخراج ونقل القمح المخزن في صوامع مطاحن البحر الأحمر، والذي تعرض للقصف المتكرر من قبل الميليشيات وتدمير كميات كبيرة منه.

وكان برنامج الغذاء العالمي، كشف في وقت سابق، عن سرقة الحوثيين للمساعدات الإنسانية والاغاثية، في إطار خطتها لتجويع الشعب اليمني لفرض انقلابها الطائفي المدعوم إيرانيا بقوة السلاح.

وتواصل ميليشيات الحوثي، خروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار في الحديدة الذي أعلنته الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد، في 18 ديسمبر الماضي، حيث رصد تقرير حكومي ارتكابها 883 خرقا حتى الأربعاء الماضي.