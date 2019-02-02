مهاجم الإسماعيلي: مواجهة المقاصة صعبة

أكد الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم وهداف الإسماعيلى على صعوبة مواجهة مصر المقاصة ، مشيرا إلى أن تلقى الأخير هزيمتين فى آخر مباراتين يزيد من صعوبة اللقاء.
ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الفيومى الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب ، ضمن منافسات الأسبوع الــ21 من عمر مسابقة الدورى المحلى.
وأضاف شيلونجو في تصريحات لموقع الإسماعيلى الرسمي :”سنواجه فريق المقاصة بحذر شديد والذى يرغب فى الخروج من سلسلة النتائج السلبية ،نتطلع للحفاظ على مسيرة الانتصارات من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول الترتيب”.
وأتبع هداف الدراويش :”سنستغل الدفعة المعنوية القوية بعد أن حققنا فوزين متتاليين في الاستعداد لهذا اللقاء”.
وأختتم مهاجم سموحة الأسبق :”لا أشغل بالى بلقب الهداف ، دائما ما أنظر لمصلحة الفريق ككل وليس للألقاب الفردية ، سعيد باشادة الجماهير وأعدهم بأنى سأبذل قصارى جهدى لاسعادهم”.
يذكر أن شيلونجو قد سجل حتى الأن 6 أهداف بالمسابقة المحلية.
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