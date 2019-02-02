الحارثي :الجيش انتزع عشرات الألغام التي زرعتها المليشيات بعكيد

قال أركان حرب اللواء 19 مشاه العقيد مساعد عزام الحارثي "إن الفريق الهندسي التابع للواء نزع عشرات الالغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا في منطقة عكيد صوفه غرب مديرية عسيلان بشبوة". وأضاف: "الفريق الهندسي اتلف كميات كبيرة من تلك الألغام والعبوات، منذ شهر أبريل من العام الماضي 2018". وزرعت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في المناطق التي كانت تخضع لسيطرتها، وتسببت في سقوط المئات من الضحايا المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.

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