اليوم.. الانتهاء من الورشة الخاصة بالخطة الانتقالية للتعليم في اليمن بالقاهرة

انتهت، اليوم الجمعة ، في العاصمة المصرية القاهرة، الورشة الخاصة بالخطة الانتقالية للتعليم في اليمن والتي نظمها المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو.

وناقشت الورشة على مدى أربعة أيام بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبدا لله لملس ومدير مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت الدكتور حمد الهمامي والفريق الفني لإعداد الخطة بوزارة التربية والتعليم وخبراء المعهد الدولي للتخطيط التربوي، و برنامج الغذاء العالمي والشراكة العالمية والبنك الدولي ومنظمة اليونيسيف والوكالة الأمريكية للتنمية ومنظمة التعاون الدولية الألمانية(GIZ) وبنك الأعمار الألماني ومنظمة جايكا اليابانية وغيرها من المنظمات الدولية المانحة ،مصفوفة البرامج والأنشطة التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم وآلية التنفيذ والمتابعة والتقييم للخطة الانتقالية للتعليم للأعوام 2019- 2021م.

واقر المشاركون الخطة الانتقالية للتعليم في اليمن بتكلفة 330 مليون دولار إلى جانب التصور الأولي للإدارة التنفيذية لتنفيذ الخطة الانتقالية مع إطار الرصد والمتابعة والتقييم للخطة الانتقالية مع إجراء بعض التعديلات والصياغات والكلفة المالية لبعض الأنشطة واقتراح آلية للمتابعة والتقييم والتنفيذ على أن تعرض على وزير التربية والتعليم لاتخاذ القرار المناسب.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذ الخطة.