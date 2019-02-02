تدشين المرحلة الثانية من استلام الأجهزة والمستلزمات الطبية لمركز غسيل الكلى بالضالع

دشن محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، اليوم ، المرحلة الثانية والاخيرة من استلام الأجهزة والمستلزمات الطبية لمركز غسيل الكلى الممول من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.

واشار محافظ الضالع الى ان افتتاح مركز الغسيل الكلى بالمحافظة خلال الايام القادمة بعد وصول المعدات الطبية اللازمة سيساهم في تخفيف معاناة المرضى.. معبراً عن شكره لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية على الدعم الذي يقدمه للمحافظة في مختلف المجالات.

وشملت المرحلة الثانية تقديم 15 جهاز خاص بالغسيل الكلوي.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة، قد وزع، أمس الخميس، 658 سلة غذائية تزن 48 طناً و 692 كيلو غرام للنازحين والمتضررين بمحافظة الضالع.

واستفاد من المساعدات 3,948 فرداً من النازحين والمتضريين في مدينة الضالع ومديرية دمت.

وفي وقت سابق من اليوم، ادان وزير الإعلام معمر الإرياني، اختطاف جهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، مديرة شؤون اليمن بالإنابة في منظمة سيفروورلد البريطانية أوفى النعامي، ومدير البرامج بالمنظمة الحسن القوطري، بعد أن استدعائهما يوم الاثنين 28 يناير، وقيامها باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق وإغلاقه.

‏وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، "إن اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية التي تعمل من أجل بناء حياة آمنة هو عمل إرهابي يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية".

وأضاف الوزير الإرياني، "ان المليشيا الحوثية لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف ولا للأوضاع الانسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب".. مطالباً المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن إدانة هذه الجريمة الإرهابية بوضوح، والضغط على ‎المليشيا الحوثية لسرعة إطلاق جميع المختطفين.

ودعا وزير الإعلام كافة المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية إلى سرعة المغادرة ونقل برامجها للعاصمة المؤقتة عدن وعدم البقاء رهينة ابتزاز وإرهاب المليشيا.

هذا وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً، قد ارتكبت 883 خرقاً منذ بدء اعلان وقف اطلاق النار في 18 ديسمبر 2018م وحتى 30 يناير 2019م المنصرم.

وذكرت تقارير الرصد التي حصلت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منها ، بان خروقات المليشيا اسفرت عن سقوط 56 شهيد و 389 جريح..مشيراً الى ان المليشيا ماتزال مستمرة في قصف المدنيين واستهدافها للمنشآت العامة والخاصة بالإضافة الى تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الالغام و حفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية في الحديدة.