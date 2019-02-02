الإرياني يدين اختطاف مليشيا الحوثي مديرة منظمة سيفروورلد البريطانية

أدان وزير الإعلام معمر الإرياني، اختطاف جهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، مديرة شؤون اليمن بالإنابة في منظمة سيفروورلد البريطانية أوفى النعامي، ومدير البرامج بالمنظمة الحسن القوطري، بعد أن استدعائهما يوم الاثنين 28 يناير، وقيامها باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق وإغلاقه.

‏وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، "إن اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية التي تعمل من أجل بناء حياة آمنة هو عمل إرهابي يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية".

وأضاف الوزير الإرياني، "ان المليشيا الحوثية لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف ولا للأوضاع الانسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب".. مطالباً المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن إدانة هذه الجريمة الإرهابية بوضوح، والضغط على ‎المليشيا الحوثية لسرعة إطلاق جميع المختطفين.

ودعا وزير الإعلام كافة المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية إلى سرعة المغادرة ونقل برامجها للعاصمة المؤقتة عدن وعدم البقاء رهينة ابتزاز وإرهاب المليشيا.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة ، اليوم ، مع مدير دائرة الوطن العربي والمنظمات الاسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني السفير سيدي عبدالله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

واستعرض السفير العرادة خلال اللقاء اهم التطورات واخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل إحلال السلام وتجاوبها مع كل الدعوات والمبادرات الرامية إلى احلال السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

وأشار الى مشاورات السويد والتي التزمت الحكومة اليمنية من طرفها بما تم التوافق عليه والذي قوبل بتعنت المليشيا الحوثية وعدم التزامها بآلية التنفيذ التي أقرت وكذلك محاولتها استهداف رئيس لجنة الرقابة الأممية الجنرال باتريك وإطلاق النار على موكبه بعد منعه عدة ساعات من النزول إلى بعض مناطق التماس في الحديدة ومحاولة منعه من مقابلة الوفد الحكومي.

وسلم السفير العرادة مدير دائرة الوطن العربي والمنظمات الاسلامية بوزارة الشؤون الخارجية نسخة من تقرير الرصد الرسمي للخروقات التي تقوم بها المليشيا الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد.

من جانبه أكد مدير دائرة الوطن العربي والمنظمات الاسلامية بوزارة الشؤون الخارجية الموريتانية موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. مجدداً دعم موريتانيا لليمن ومساندة الحكومة بكل الوسائل المتاحة للخروج من الأزمة واستعادة الدولة من المليشيا الإنقلابية.