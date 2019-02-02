الجيش الوطني يؤمن عدد من المواقع شمال محافظة الجوف

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الجمعة، من تأمين عدد من المواقع في منطقة وادي سِلْبَة وقرى آل عَشّال بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف بعد أن تم تحريرها، يوم أمس الخميس، من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً بعد معارك مع الجيش الوطني.

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد حنتف "إن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا الانقلابية بين قتيل وجريح، وأن أبطال الجيش عثروا في تلك المناطق على مخازن أسلحة كانت المليشيا قد نهبتها من معسكرات الجيش".

وأضاف حنتف"بتحرير مركز مديرية خَبّ من مليشيا الحوثي الانقلابية سيتم قطع خطوط الإمداد على عناصرها المتمركزة في باقي مناطق مديريات بَرَطْ" .

الى ذلك باشرت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بانتزاع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا الانقلابية في تلك المناطق قبل دحرها منها على يد أبطال الجيش.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ عملية نوعية إستهدفت هدف عسكري تستخدمه ميليشيا الحوثي الإنقلابية لتخزين الطائرات المسيرة .

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن / تركي المالكي، في تصريح نشرته وكالة واس السعودية، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء اليوم الخميس عند الساعة (2240) عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية شرق العاصمة صنعاء .

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعملية العسكرية التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء السبت الموافق (19 يناير 2019م) لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية ، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد التأكيد على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية .