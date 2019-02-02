قافة الشحر تنهى تجهيزاتها للاحتفال بذكرى رحيل المحضار

أنهى مكتب الثقافة بمديرية الشحر تحضيراته النهائية لإحياء الذكرى الثامنة والثمانون لميلاد الشاعر الغنائي "حسين ابوبكر المحضار" والتاسعة عشر لوفاته تحت شعار "تدللي ياسعاد الشحر والخير زاد وكل مقصود تم" برعاية اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وبإشراف السلطة المحلية بمديرية الشحر ومكتبها الثقافي وأسرة الفقيد المحضار.

ومن المقرر أن يستمر الاحتفال لمدة ستة أيام،طبقا لبرنامج معد مسبقا، فى الفترة من 5 إلى 10 فبراير الجاري ويتناول البرنامج العديد من الفاعليات ،أبرزها زيارة متحف المحضار ومحاضرة ثقافية للباحث رياض باشراحيل بعنوان( فن الفكاهة عند المحضار - الرسائل و الوسائل) مع توزيع مطوية للشاعر المحضار.

و يتناول البرنامج اختتام دوري المحضار لكرة القدم بملعب الشاحت.في الساحة العامة للاحتفالات الحفل الفني الكبير.

ثم يليه جلسة دان لعدد من الشعراء بمنتدى للشعراء بمقر المنتدى بالرملة

ويعقبه ،محاضرة ثقافية للشخصيات المعاصرة للمحضار بالحامي ببيت مدير مركز الحامي محمد سالم بن الشيخ ابوبكر ثم جلسة دان لعدد من الشعراء لمنتدى سعيد عبدالمعين بمقر المنتدى.

كما يتناول البرنامج جلسة طرب فنية لعدد من الفنانين الحضارمة بمقر منتدى سعيد عبدالمعين الفني ، و مناقشة كتاب حكايات واسرار من صالون المحضار من تأليف الباحث عمر عوض خريص بمقر سبتيه الشاعر باظفاري بالمجرف.

ويعقد فى ختام البرنامج ملتقى الاحبه بالمكلا يقدم ندوه ثقافية وجلسة فنية طربية مخصصة للشاعر حسين المحضار أمام فندق ريبون ستي بجانب المؤسسة الاقتصادية.