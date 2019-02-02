تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً السبت

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً السبت الموافق 2 فبراير/شباط 2019م، وهي كالتالي:

رقم الرحله 607.

خط الرحله : القاهره- سيئون.

الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل.

(توقيت القاهره).

الوصول: 0630 صباحا.

رقم الرحله : 644.

خط الرحله : سيئون- عمان .

الاقلاع : 0715 صباحا.

الوصول : 1000 صباحا.

رقم الرحله : 645

خط الرحله : عمان- سيئون .

الاقلاع :1100 ظهرا.

(توقيت عمان).

الوصول: 1530 عصرا.

رقم الرحله : 855.

خط الرحله : مومباي -عدن.

الاقلاع : 0500 صباحا.

(توقيت مومباي).

الوصول : 0700 صباحا.

رقم الرحله : 506.

خط الرحله : عدن- جده .

الاقلاع : 0830 صباحا.

الوصول : 1030 صباحا.

رقم الرحله : 507.

خط الرحله : جده- عدن.

الاقلاع :1200 ظهرا.

(توقيت جده).

الوصول: 1400 ظهرا.

رقم الرحله : 600.

خط الرحله : عدن- القاهره.

الاقلاع : 1500 عصرا.

الوصول : 1730 مساء.

رقم الرحله : 602.

خط الرحله : عدن- القاهره .

الاقلاع : 0700 صباحا.

الوصول : 0930 صباحا.

رقم الرحله : 603.

خط الرحله : القاهره- عدن.

الاقلاع :1030 صباحا.

(توقيت القاهره).

الوصول: 1500 عصرا.

ويستعرض "الخليج 365"، نبذة مختصرة عن شركة الطيران المدني في المعروفة باسم الشركة الوطنية للخطوط الجوية اليمنية، فيما يلي :



يعود تاريخ الخطوط الجوية اليمنية إلى الأربعينيات الثانية. ومن عام 1949 حتى عام 1977، شهدت الخطوط الجوية اليمنية تطورات معتدلة وأنواعا مختلفة من الإصلاحات الهيكلية.

في تموز / يوليو 1978، اتخذت الخطوط الجوية اليمنية خطوة كبيرة إلى الأمام، وشكلت شركة اليمن اليمنية (الخطوط الجوية اليمنية) بنسبة 51٪ من حصة الحكومة اليمنية و 49٪ من قبل الحكومة السعودية. وقد شكل تشكيل اليمن استثمارا دوليا مثاليا يستمر حتى الآن. يمكننا القول أن عام 1978 يعتبر معلما في تاريخ الطيران في اليمن. وقد شهدت بداية عهد جديد في خدمات السفر الجوي والتقدم.

والخطوط الجوية اليمنية هي شركة الطيران الوطنية اليمنية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء، وتتخذ من مطار صنعاء الدولي مركزاً لعملياتها، بالإضافة لمقرها الثاني بمطار عدن الدولي، وتقدم خدماتها لأكثر من 35 وجهة في الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا وأوروبا، وتعتبر الخطوط اليمنية أحد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، وحصلت الخطوط الجوية اليمنية على الشهادة الدولية لسلامة التشغيل الجوي والعمليات الأرضية "الايوزا" للمرة الثالثة على التوالي.

نبذة تاريخية

يرجع تاريخ إنشاء الشركة إلى عام 1949م، عندما قامت الحكومة اليمنية بشراء طائرتي من طراز "داكوتا دي سي 3"، وقد أستخدمت تلك الطائرتين في نقل مسئولي الحكومة اليمنية، ونقل البريد، وأحياناً كانت تستخدم في نقل رجال الأعمال بين المدن اليمنية الهامة.

وفي 4 أغسطس 1961 أنشأت الخطوط الجوية اليمنية وبدأت نشاطها رسمياً عام 1962 بإسم "خطوط طيران اليمن"، وخلال عام 1965 قامت الخطوط الجوية اليمنية بشراء أربع طائرات أخرى من نوع "داكوتا"، وسيرت رحلات إلى تعز والحديدة وبعض المحطات الإقليمية مثل جيبوتي وأسمرا، ثم أضافت رحلات داخلية جديدة إلى كل من البيضاء، مأرب وكمران، وتمت إعادة هيكلة الشركة بعد تأميمها وتغّير اسمها إلى "الخطوط الجوية اليمنية" وذلك عام 1972، أما اسم "اليمنية" فقد أعتمد في 1 يوليو 1978 بعد إنشاء شركة الطيران الجديدة باشتراك كلاً من الحكومة اليمنية والحكومة السعودية، وتمتلك الحكومة اليمنية 51% من رأس مال الشركة وتمتلك الحكومة السعودية نسبة 49% الباقية.

وفي عام 1994 تم ضم خطوط الطيران التابعة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمدا) إلى الخطوط الجوية اليمنية وبذلك فقد العديد من موظفي اليمدا وظائفهم إما من خلال التقاعد أو التسريح.

الوجهات

تقدم الخطوط الجوية اليمنية خدماتها لأكثر من 36 وجهة في الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا وأوروبا.

الأسطول

الخطوط الجوية اليمنية تقوم بتشغيل أحدث الطائرات في أسطولها بأحجامها المختلفة لتناسب الرحلات الدولية القصيرة أو البعيدة .

وأسطول الخطوط الجوية اليمنية نستعرضة وفق التالي: نوع الطائرة - المجموع - عدد الركاب (الدرجة الاقتصادية/الأولى) - ملاحظات، بحسب الآتي:



إيرباص إيه 310 - 4 - 214 (50/200) .

إيرباص إيه 320 - 2 .

إيرباص إيه 330 مستأجره - 2 - 277 (30/20/259)

المجموع : 6 طائرة .

كما يحتوي اسطولها على طائرة واحدة نوع بوينج 747 .

أحداث وحوادث

في 30 يونيو 2009 تحطمت طائرة الخطوط الجوية اليمنية الرحلة 626 من طراز إيرباص إيه 310 في مياه المحيط الهندي وعلى متنها 153 شخصاً توفي على إثرها 100 شخص و20 مفقودون ونجاة 23 شخص.

