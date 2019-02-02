وزير النقل يتفقد المواقع الجديدة لمينائي بروم وضبة بحضرموت

تفقد وزير النقل صالح الجبواني، اليوم ، المواقع والمساحات الجديدة المخصصة لاقامة مينائي بروم وضبة بمحافظة حضرموت .

واستمع الوزير الجبواني ومعه وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ علي الصبحي والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية محمد بن عيفان من الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية المهندس سالم باسمير الى المزايا الخاصة بكلا الميناءين والدراسات الفنية التي أجريت في السابق ومراحل انشاء المشروعين.

واكد الوزير الجبواني حرص ودعم الوزارة لمساندة جهود المؤسسة والسلطة المحلية بالمحافظة بهدف الاستفادة من هذين المشروعين بما يحقق ويلبي طموحات القطاع الخاص بحضرموت ويخدم الصالح العام..مشيرا الى أهمية اختيار أنسب المواقع لإقامة المشروعين ودراسة الجدوى فنيا واقتصاديا بهدف انشاء ميناء حديث بطرق حديثة وبتقنيات تكنولوجية حديثة.

رافق الوزير عدد من المسؤولين بوزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية.



وكان وزير النقل الأستاذ صالح أحمد الجبواني، ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قد أكدا على أهمية تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي بالمحافظة والإرتقاء به.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الخميس، في مكتب محافظ حضرموت بالمكلا، رحب المحافظ خلاله بوزير النقل، وجهوده في متابعة قضايا المتعلقة به والإلتقاء بمدراء المكاتب والمنافذ البرية والبحرية والجوية بالمحافظة والتباحث معهم حول مختلف القضايا التي تهمهم والخروج بحلول ترفع من جودة العمل وتحسن منظومة النقل بحضرموت.

ودعا المحافظ البحسني إلى إعطاء مساحة للسلطة المحلية والمكاتب المعنية من أجل جلب الإستثمارات والتواصل مع المستثمرين وتهيئة كافة الظروف الخاصة بالاستثمار والمستثمرين.

من جانبه عبر الوزير الجبواني عن سعادته بزيارة حضرموت التي قدمت مثال رائع في الحكمة والتعامل مع مختلف الظروف والأمن والمشاريع، موضحا بأن هدف الزيارة هو الإطلاع على أوضاع المؤسسات والهيئات الخاصة بالنقل وحل المشكلات التي تعرقل سير عملها لكون النقل أساس التنمية.

وأشار وزير النقل إلى أن لدى الوزارة توجه جديد للعمل وتحويل الموسسات والهيئات إلى مؤسسات وهيئات اقليمية، وتوسيع نشاط ميناء المكلا من خلال توسيع الرصيف الحالي أو إنشاء رصيف موازي فيه، وإنشاء ميناء جديد في منطقة بروم أو الضبة وإنشاء المنطقة الحرة بمنفذ الوديعة البري وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تطوير قطاع النقل بحضرموت.

وأوضح الوزير بأن العمل في إعادة تشغيل مطار الريان عمل يبعث على الفخر والإعتزاز، مشيدا بالدور الذي لعبه مطار سيئون الدولي خلال الحرب التي تشهدها البلاد.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة النقل وقطاع النقل في حضرموت.