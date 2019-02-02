مناقشة تفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في تعز

التقى وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون ، في العاصمة المؤقتة عدن ، بوزير الصناعة والتجارة ، الدكتور محمد الميتمي ، وناقش معه تفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتعز .
ووفق متابعة "الخليج 365"، تطرق اللقاء إلى دعم دور مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة تعز في إستقرار اسواق السلع ، وتفعيل الدور الرقابي ،وكذا تعزيز آلية التنسيق بين مكتب الصناعة والسلطة المحلية في المحافظة .
بدوره اكد وزير الصناعة والتجارة الميتمي ، أن الوزارة تضع تعز ضمن أولوياتها لأهمية دورها الصناعي ، وماتمتاز به من تكتل سكاني ، وهو مايتطلب إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة المستهلكين في تعز ، باعتبارها الأكثر إستهلاكاً للمواد الغذائية والإستهلاكية .
كما اكد الميتمي ، حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي يواجهها مكتب الصناعة والهيئة العامة للمواصفات في تعز ، وذلك للإسهام بتأمين الإستقرار التمويني والمعيشي للمواطنين .
من جانبه قال وكيل محافظة تعز الدكتور عون ، أننا في محافظة تعز في طور تفعيل مؤسسات الدولة بالشكل الحقيقي ، وإعادة تطبيع الحياة العامة ، مؤكداً أن السلطة المحلية في تعز قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب خلال العام الماضي 2018 م .
واضاف عون ، أن السلطة المحلية في تعز حريصة كل الحرص على تعزيز آلية التنسيق بين وزارة الصناعة عبر مكتبها مكتب الصناعة في تعز وبين قيادة السلطة المحلية ، وتفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات .
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