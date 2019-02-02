وفاة مواطن داخل بقالته في ظروف غامضة بسيئون

أفادت مصادر مطلعة لمراسل "الخليج 365"، أن مواطنون عثروا في ظهيرة هذا اليوم الجمعة، على جثة المواطن أبو رشاد متوف داخل بقالته بسيئون.

هذا ولم تذكر مصادرنا أية تفاصيل أخرى بخصوص الحادثة.. نوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

وعلى صعيد آخر، اقر اجتماع لمنظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت ،اليوم، تشكيل لجنة للنازحين بالوادي مكونه من 3 أعضاء برئاسة رئيس دائرة المشاريع والاغاثة في إتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت شكري مقدم تتولى كل القضايا المتصلة بأوضاع واحتياجات النازحين في عموم مديريات الوادي والصحراء .

وناقش اللقاء الاول للمنظمات العاملة في خدمة النازحين الذي نظمه إتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت بمشاركة ممثلين لـ8 منظمات تهتم باوضاع وشئون النازحين في وادي حضرموت آليات العمل المشترك بين تلك المنظمات وتنسيق جهودها في مجال خدمة النازحين .

كما تم ايضا الاتفاق على إعداد قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بالنازحين في عموم المديريات بحسب الاستمارة الخاصة المعدة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لسهولة تحديد أوجه التدخلات والاحتياجات اللازمة لخدمة النازحين .