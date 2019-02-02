الحوشبي يقود حملة أمنية لإزالة الباعة المخالفين في شوارع لحج

قاد مدير امن مديرية المسيمير بمحافظة لحج القائد احمد سعيد ابن محمد فريد جهضر الحوشبي صباح الخميس، حملة امنية شاملة وكبيرة استهدفت ازالة بسطات واماكن بيع الباعة الذين يخالفون القوانين والانظمة الامنية ويفترشون وسط الشارع العام بعاصمة المديرية مسببين اعاقة لحركة المواصلات وسير حياة المواطنين العامة.

واوضح مدير امن المسيمير القائد احمد سعيد جهضر في تصريح صحفي ان الحملة الامنية التي قامت بها قيادة وافراد امن المسيمير بالتعاون مع قطاع الحزام الامني بالمديرية تكللت بالنجاح التام وذلك من خلال اقناع هؤلاء الباعة لرفع بسطاتهم من الاماكن غير المرخصة في وسط السوق وتحويلها الى مواقع اخرى بعيدة عن خطوط السير وحركة المواطنين ومخصصة لمزاولة المهنة والعمل التجاري.

واضاف: "هذه الحملة تاتي بعد ان قمنا بمراسلات وانذارات عديدة وجهناها لهؤلاء عبر الجهات القانونية والمختصة وعن طريق رسائل ومذكرات امنية بعثنا بها عبر المشايخ والاعيان ووسائل الاعلام والصحف والغرض منها ليس النكاية بالاخوة البائعين انما تفادياً لتكرار حوادث سببها وجودهم وسط الشارع العام والذي يعد الواجهة الحضارية لعاصمة الحضارات والتاريخ وحاضرة سلطنة الحواشب الكبرى مدينة المسيمير موطن الشهداء والابطال التي كانت تحصل سابقاً ولما لاستمرار تواجدهم من منظر يسيء لجمال ورونق السوق بجانب الارباك والفوضى والازدحام الذي يحصل بسبب انتشار الباعة وهو الامر الذي يتسبب بتعطيل مصالح المواطنين ويعرقل حركة سيرهم اليومية".

هذا وكانت الحملة الامنية التي قامت بها ادارة امن المسيمير بالتنسيق مع قطاع الحزام الامني بالمديرية قد لاقت ارتياحاً كبيراً وواسعاً بين اوساط المواطنين الذين عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لمثل هذه الجهود والمهام والمبادرات الانسانية والخيرية الحية التي تضطلع بها قيادة الامن ممثلة بالاخ القائد احمد سعيد جهضر مدير امن المديرية والتي لا تألوا جهداً في سبيل ازالة معالجة كافة مشاكل وهموم وقضايا المواطنين وتذليل الصعاب والعراقيل التي تعترض سير حياتهم العامة.