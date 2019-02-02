الحوثيون يقصفون بالمدفعية بكثافة على منطقة حجور في حجة

كثفت مليشيا الحوثي من قصفها المدفعي على مناطق مديرية حجور بمحافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات بين قبائل حجور ومسلحي مليشيا الحوثي.

ودشنت مليشيا الحوثي قبل أيام هجوما عسكرياً على مديرية حجور بمحافظة حجة، في محاولة لاقتحام المنطقة التي ظلت عصية على مليشيا الحوثي طوال الفترة الماضية.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي شنتّ أعنف قصف مساء اليوم الخميس، على قرى حجور، من مواقع مجاورة في بني جحاف والمؤيد بحجة.

في السياق ذاته، شنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات واعتقالات طالت عددا من أبناء حجور القاطنين في العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر مطلعة أن جهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيات الحوثي حاول الحصول على معلومات عن المعارك الدائرة بين المليشيات وقبائل حجور التي تواجه محاولات المليشيات اقتحام مناطق القبيلة وفرض هيمنتها عليها.

وتشير المصادر إلى أن التحقيقات التي أجرتها المليشيات مع المعتقلين ركزت على معرفة أسماء القيادات القبلية والمشايخ الذين يقودون المعارك ضد المليشيات ومن أين يحصلون على الدعم، مشيرة إلى أن المعتقلين هددوا بإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة ومساندة ما يسميه الحوثيون "قوى العدوان".

ويواجه أبناء حجور القاطنين في صنعاء مضايقات متزايدة، سواء من البرلمانيين أو أعضاء مجلس الشورى أو التجار، حيث وضعتهم مليشيا الحوثي تحت مراقبة شديدة من قبل أجهزتها الأمنية.