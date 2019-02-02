شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تكتم حوثي .. تصاعد المقاومة في صنعاء وانفجار عنيف يهز قلب العاصمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجار عنيف يوم الجمعة العاصمة صنعاء وسط تكتم شديد من قبل ميلشيات الحوثي الإيرانية .
وأكدت المصادر سماع صوت انفجار جوار مركز بدر التابع لميلشيات الحوثي الإيرانية وسط العاصمة صنعاء .
وأشارت المصادر أن الانفجار رافقه تكتم شديد من قبل الميليشات التي لم تفصح عن طبيعته وكذلك حجم الخسائر .
ويأتي هذا الانفجار في ظل ارتفاع وتيرة العمليات التي تنفذها المقاومة الشعبية في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الميليشيات .
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