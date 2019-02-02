شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يُفاجئ المليشيات بـ«خبر كالصاعقة» بشأن مصير حصار «حجور» والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الجمعة 1 فبراير 2019 م أن وحدات من القوات الخاصة باتت على استعداد كامل للمشاركة في فك حصار حجور بمحافظة حجة، ومواجهة الميليشيات
. وأضافت المصادر أن عدداً من أفراد الجيش والقوات الخاصة باتت موجودة فعلاً في أرض المعارك، وتعمل في صمت وبوتيرة عالية في جميع المواقع. وواصلت مقاتلات التحالف شن غاراتها المساندة لأبناء حجور، وشنت غارات على منطقة الحديتين بالعبيسة في بلاد الدريني.
وكانت ميليشيات الحوثي احتجزت عدداً من شيوخ قبائل حجور المقيمين في صنعاء، ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة، بعد رفضهم التقاء مهدي المشاط، والتوقيع على اتفاق يسمح للميليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يُفاجئ المليشيات بـ«خبر كالصاعقة» بشأن مصير حصار «حجور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.