شكرا لقرائتكم خبر عن مقيم يمني في السعودية يحصل على 10 الف ريال سعودي بسبب فوز قطر على اليابان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل المقيم اليمني محمد حسين صالح الشنفري على عشرة ألف ريال سعودي عقب الفوز القطري على المنتخب الياباني في اللقاء الختامي الذي انتهى قبل قليل بفوز قطر بثلاثة اهداف مقابل هدف يتيم للمنتخب الياباني

وقال شاهد عيان في تصريح خاص ان الشنفري وهو احد ابناء محافظة ابين ابين ويقيم في الرياض تراهن مع عشرة اشخاص من ابناء يافع على ان يدفع لهم عشرة الف في حال فوز اليابان واذا فاز المنتخب القطري فيدفع كل واحد منهم الف ريال.

وكشف شاهد العيان في ختام حديثه للمشهد اليمني إن الشنفري اعلن انه سيقيم حفلة بالمبلغ الذي حصل عليه حتى لا يكون نوع من القمار الذي يخالف الشرع ، وقال ان الاقتراح لي ارتياح وقبول الجميع، واتفق الجميع على اقامة حفل عشاء ويوجهون الدعوة لمشجعي المنتخب القطري.