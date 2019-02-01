شكرا لقرائتكم خبر عن " اليمن السعد" ينفرد بنشر وثيقة فساد غير مسبوقة بتاريخ الرئاسة اليمنية ..." الرئيس هادي " ينفق ستمائة مليون ريال خلال اسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فضيحة مدوية للرائاسة اليمنية حصل ""الخليج 365"" على وثيقة تكشف ان الرئيس هادي انفق مليون دولار ثلاثة مليون وسبعمائة الف وسبع مائة وسبعة وخمسون ريال سعودي اي ما يعادل ستمائة مليون ريال يمني خلال اسبوع قضاه في امريكا لحضور الدورة العامة للامم المتحدة

هذا الفساد الكبير في ظل الاوضاع التي يعيشها اليمن والمعاناة الشديدة للمواطنين تضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الحرب في اليمن واستحالة تحقيق نصر حاسم في ظل هذا الفساد الكبير الذي يقف خلفه رئيس الجمهورية شخصياً

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