شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الهدف الأول لمنتخب قطر بمقصية المعز علي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدم المنتخب القطري، قبل قليل، بهدف مقابل لا شيء لمنتخب اليابان. وسجل "المعز علي" هدفا رائعا بمقصية مذهلة في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول. وحاول المنتخب القطري بعد دقيقة اضافة الثاني لكن الصدفة حالت دون ذلك.

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