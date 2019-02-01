شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وأسباب اندلاع الحريق الهائل بأحد أحياء مدينة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق هائل ظهر يوم الجمعة بالمدينة القديمة بعدن.

وقال سكان محليون ان الحريق نشب في عمارة طربوش بحي شعب العيدروس.

وأفاد سكان محليون ل(صدى عدن) بان سبب الحريق انفجار البوتيغاز.

ودمر الحريق طابقين من العمارة وتسبب بوقوع جريحين.

هذا وهرعت قوات الدفاع المدني إلى المكان وقامت بعمليات الاطفاء.



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