شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسميا عن أخبار سارة ومفاجآت لجميع أبناء الشعب اليمني.. وهذا ما سيحدث خلال أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الاتصالات المهندس لطفي باشريف عن اخبار سارة ومفاجات سيكشف عنها خلال الأيام القادمة وقال في رسالة وجهها إلى أبناء عدن خاصة وأبناء الشعب عامة أن المفاجآت ستضع فيها العاصمة المؤقتة عدن في مقدمة العواصم العربية والعالمية في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات نص الرسالة إخواني أبناء عدن نحن لسنا ممن يعشقون الظهور أمام عدسات الإعلام ويختفون على الأرض ! لقد واجهنا الكثير من التحديات والصِعاب وكدنا أن نفقد حياتنا ولم تثنينا عن مواصلة جهودنا أي صعوبات ولن نلتفت للشائعات والأصوات النشاز، ولن نعيرها أي إهتمام ، ولن نقتص من وقتنا في العمل دقيقة أو ثانية واحدة للرد على تلك الأكاذيب والشائعات التي لاشك أن مروجيها ومن يقفون خلفها يهدفون إلى إرباكنا وتشتيت أفكارنا لعلهم ينجحون في إعاقتنا عن الإستمرار في عملنا في وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات والمشروع العملاق عدن نت .. نحن ماضون في ما كُلفنا به من قبل فخامة الرئيس هادي حفظه الله واقسمنا عليه أمام الله وأمام الشعب. وأننا هنا نؤكد لأبناء عدن خاصة وكل أبناء شعبنا أن هناك الكثير من الأخبار السارة والمفاجأت التي سيكشف عنها خلال الأيام القادمة، والتي سنضع فيها العاصمة المؤقتة عدن في مقدمة العواصم العربية والعالمية في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات، عندها سيرى أبناء عدن حقيقة من يعمل لأجل إعادة الريادة والثغر الباسم لعدن ، وحقيقة من يريد لعدن أن تظل ذاك الوجه العابس المظلم لن ينال مراده.. وهذا مانعد به إخواتنا أبناء عدن، فأنا واحداً منكم فقد عشت وترعرت بينكم وستظل عدن هي أمي التي ترعرت وتربيت على يديها وتلقيت العلم في مدارسها وجامعتها ، ويقع على عاتقنا جميعاً أن نضع أيدينا في أيدي بعض وأن نعمل لأجل عدن دون أن نلتفت للشائعات والأكاذيب ولننظر نحو الغد، الغد المشرق بأذن الله، فالمستقبل القريب سيكون واعد بالكثير من الأحداث الهامة والتاريخية فقد بتنا على مرمى حجر من تحقيق أحلامنا وامنياتنا .. ثقوا بنا وبالقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس هادي.. ثقوا واستبشروا بالخير فالله لايضيع عمل وجهد الصادقين والمخلصين ..الصابرين والمحتسبين وسننتصر لعدن بأذن الله . وفقنا الله وإياكم الى كل مافيه الخير والسداد .. أخوكم المهندس / لطفي باشريف. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات العاصمة / عدن

