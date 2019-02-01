شكرا لقرائتكم خبر عن حجة: قبائل حجور تتصدى لهجوم حوثي على العبيسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الخميس بين جماعة الحوثيين وقبائل حجور في منطقة العبيسة بمديرية كشر بمحافظة حجة، (شمال اليمن).

وقال محمد السعيدي أحد أبناء حجور لـ”المشاهد” إن الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً على منطقة العبيسة بعد دفعهم بتعزيزات عسكرية ، إ تصدت للهجوم رجال القبائل ومازال مستمراً حتى اللحظة.

وأوضح أن منطقة العبيسة تعرضت لقصف حوثي عنيف بالمدفعية من مواقع تمركز مسلحي الجماعة في المندلة والمنصورة والقيم مافاقم معاناة المدنيين في البلدة المحاصرة.

وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف مخزناً للسلاح تابعاً للحوثيين في العبيسة وتجمعات للمسلحين الحوثيين بمنطقة الحديتين وبني جحاف والمؤيد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

ولفت إلى أن الحوثيين أطلقوا النار من مواقع تمركزهم في جبل الشنفي على لجنة الوساطة التي شكلوها برئاسة الشيخ خالد دغشر لدى وصولهم إلى العبيسة ماتسبب في إصابة ثلاثة من أعضاء اللجنة.

وتقع عزلة العبيسة التي تدور فيها معارك ضارية مع الحوثيين، شرق مديرية كشر، على الطريق الرابط بين مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة ومنطقة حوث التابعة لمحافظة عمران.

وتشهد العبيسة بمديرية كشر بحجة، قتالاً عنيفاً منذ الأسبوع الماضي، بين الحوثيين، وقبائل حجور في مسعى من الجماعة لإخضاعها لسيطرتهم وتأمين خط إمدادها الرئيسي الواصل بين حرض وكشر وحتى عمران وحرف سفيان صعدة، حيث معقلهم الرئيسي.