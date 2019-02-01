شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. كائن عملاق وغريب في ساحل أبين بالعاصمة المؤقتة عدن (ويخلق ما لا تعلمون) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر مواطنون صباح يوم الخميس على كائن غريب على ساحل البحر المعروف بـ ” ساحل أبين ” بمنطقة العريش بالعاصمة المؤقتة عدن. واظهرت الصور حجم هذا الكائن العملاق والغريب والذي لم تعرف فصيله او صنفه بعد ..



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