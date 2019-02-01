شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف رسميا عن أخطر معسكر سري للحوثيين وكيف تم دكه وتسويته بالأرض بما فيه "تفاصيل مفاجئة والقتلى بالمئات وعمليات الاجلاء استمرت ساعات" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية الجيش والمقاومة الشعبية إن التحالف العربي، تمكن من اكتشاف أحد أهم المعسكرات السرية لمليشيات الحوثي وقصفه بعدة غارات وتسويته بالأرض.

وقالت المصادر "أن الطيران استهدف (الأربعاء) معسكراً سرياً لميليشيا الحوثي، في محافظة ريمة، غربي اليمن بـ 8 غارات متزامنة دكت معسكراً تدريبياً للحوثيين في منطقة "العساكرة" بمديرية بلاد الطعام، فيما استهدفت غارتين مواقع للميليشيا في مديرية الجعفرية المحاذية".

وأضافت المصادر "أن عشرات المجندين الحوثيين، قتلوا في القصف الجوي، فضلاً عن عشرات الجرحى في صفوف الميليشيا"، مشيرة إلى إن ميليشيا الحوثي، كانت استقدمت مئات المجندين وعقدت لهم دورات قتالية ومذهبية في المعسكر المستهدف.

ولم تشير المصادر إلى إحصائية رقمية معينة بأعداد القتلى والجرحى في المعسكر، لكنها أكدت ان القتلى والجرحى بالعشرات، وأكدت أن التحالف استهدف أيضاً أسلحة ومعدات.. مشيرة إلى ميليشيا الحوثي، استمرت في إخلاء جثث القتلى والمصابين من المكان من مساء الأربعاء وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

