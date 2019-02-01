كتيبة الإحتياط في محور "تعز" تختتم دورة تدريبة لسَريّة المهام الخاصة

اختتمت، قيادة محور تعز، اليوم الخميس، الدورة التدريبية لسرية المهام الخاصة بكتيبة الاحتياط في المحور.
وخلال حفل الاختتام؛ شدد أركان محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية والتحلي بالصمود في مواجهة المليشيات الانقلابية.
من جانبه، أهاب مستشار قائد المحور، العميد عبده فرحان سالم، بأفراد كتيبة الاحتياط برفع الجاهزية والتحلي باليقظة القتالية، استعدادا لاستكمال تحرير المحافظة من المليشيا الإنقلابية بشكل نهائي.
وقال العميد سالم، خلال الحفل، إننا ندافع عن تعز وأبنائها، والدفاع صفة مشروعة، طالما وقضيتنا عادلة".
من جهته، أشار قائد كتيبة الاحتياط الرائد شكيب فاضل، أن خريجي هذه السرية، قد تلقوا تدريبات مكثفة خلال الدورة التدريبية، في عمليات قتالية متنوعة، ستسهم في رفد جبهات القتال، وتحرير المحافظة من المليشيات الإنقلابية،
كما نوه أركان حرب الكتيبة النقيب مروان المروني، خلال حفل اختتام الدورة، إلى أن هذه النخبة ستسهم في حماية المنشآت ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إسناد الأعمال الامنية بالمدينة.
تخلل حفل الاختتام عروض قتالية لعمليات الاقتحام، وغيرها من التدريبات القتالية.
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