شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف يعلن قبل قليل سبب الانفجارات المرعبة في العاصمة صنعاء ويوجه دعوة طارئة للسكان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي قبل لحظات عن عملية استهداف شرق صنعاء ويطلب من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف حفاظا على سلامتهم.
زكان أكد مراسل "يمن الغد" أن طيران التحالف يشن الان غارات عنيفة على العاصمة صنعاء.
وقال مراسل "يمن الغد": أن الطيران يقصف بعنف معسكر الخرافي في جولة أية شمال العاصمة صنعاء ومواقع عسكرية أخرى للمليشيات شمال العاصمة.
وأكد المراسل "أن دوي الانفجارات تسمع على مسافات بعيدة ومناطقة متفرقة بالعاصمة صنعاء"
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