شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانهيار المتسارع للعملات الاجنبية ...البنك المركزي اليمني يكشف رسمياً عن السعر الذي سيتقر عليه الريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في البنك المركزي اليمني في #عدن ان البنك يعمل جاهداً على تخفيض #الدولار رسمياً بـ 215 ريالاً، و #السعودي إلى 57 ريال يمني. ويتقرب الدولار من 300 ريال اليوم بينما وصل السعودي نحو مائة ريال



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