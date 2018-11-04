شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. خريطة جديدة توضح اخر تطورات معركة الحديدة وأسماء المناطق المحررة حتى اللحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المركز الاعلامي للقوات المسلحة خريطة توضح سير المعارك والمناطق التي وصلت إليها القوات المشتركة في عملية تحرير مدينة الحديدة غرب البلاد .

وتظهر الخريطة وصول قوات الجيش إلى مبنى نقطة تطوير تهامة وكليتي التربية والطب والبوابة الغربية لجامعة الحديدة جنوب المدينة .

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وكانت القوات المشتركة مسنودة بالتحالف العربي أطلقت اليوم السبت، عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير محافظة الحديدة من مليشيا الحوثية الانقلابية.

وأكد مصدر عسكري أن قوات ألوية العمالقة تمكنت من تحرير مناطق في كيلو 16 وصولاً إلى قوس النصر البوابة الشرقية لمدينة الحديدة، فيما تواصل قوات الجيش تقدمها الميداني في عدة محاور بالحديدة.

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية، إضافة إلى أسر مجاميع من عناصر المليشيات، واستعادة كميات من الذخائر والأسلحة التي نهبتها المليشيات من معسكرات الجيش.