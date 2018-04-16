سر تسمية شارع فلسطين في جدة بهذا الاسم

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صنعاء - بواسطة أحمد ابو اليزيد - جاءت تسمية شارع فلسطين في جدة بهذا الاسم، بعدما أمر الملك فيصل، بداية السبعينيات الميلادية، بتغيير اسم الشارع، الذي تقع عليه السفارة الأمريكية.
وقرر الملك فيصل تغيير الإسم إلى "فلسطين" حتى يضطر دبلوماسيو السفارة هناك إلى كتابة اسم فلسطين في مراسلاتهم البريدية.
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