سر تسمية شارع فلسطين في جدة بهذا الاسم

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صنعاء - بواسطة أحمد ابو اليزيد - جاءت تسمية شارع فلسطين في جدة بهذا الاسم، بعدما أمر الملك فيصل، بداية السبعينيات الميلادية، بتغيير اسم الشارع، الذي تقع عليه السفارة الأمريكية.

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وقرر الملك فيصل تغيير الإسم إلى "فلسطين" حتى يضطر دبلوماسيو السفارة هناك إلى كتابة اسم فلسطين في مراسلاتهم البريدية.