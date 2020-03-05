بسبب عراقي.. عبدالمجيد عبدالله يغلق صفحته على تويتر

بعد مشادة مع مغرد عراقي على موقع تويتر، أعلن الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله إغلاق حسابه على موقع تويتر.

وتعود بداية الخلاف، إلى تعليق أحد المغردين العراقيين على تغريدة لعبد الله قال فيها: "يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية"، فرد عبد الله قائلاً: "وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها، المقارنة فنظرك فقط، أغنيتنا من أجمل لأجمل".

وتعرض الفنان السعودي لانتقادات شديدة بسبب أسلوبه الذي وصفه المغردون بأنه "غير لائق" من فنان عريق ولديه تاريخ طويل بهذا المجال.

وأعرب عبد الله عن شعوره بالغضب بسبب الانتقادات والشتائم التي تعرض لها وهو في الخمسينيات من عمره، وبعد مشوار فني استمر لأكثر من 36 عاماً، معلناً إغلاق صفحته على تويتر.

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وتفاعل مع هذا الإعلان عدد من النشطاء السعوديين، الذين أعربوا عن استيائهم لهذا القرار، وحزنهم بسبب الإهانة التي تعرض لها النجم السعودي، وطالبوه بأن لا يهتم بهذا الكلام وأن يتخطاه، كما دشنوا وسم "عبد المجيد عبدالله" على تويتر، دعماً له.

ومن بين هؤلاء المغردين، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، الذي قال مخاطباً عبد الله: "يا حبيبي يابوعبدالله لا تهتم وأنا أخوك بالأسماء المستعارة ومن وراى الشبك ... للأسف في ناس ما تخجل.. القافلة تسير".

يذكر أن عبد الله دشن حسابه في 2011، ووصل عدد متابعيه إلى نحو ثلاثة ملايين.