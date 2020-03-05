صحيفة أمريكية: كورونا يوجه ضربة قاسية للقيادات السياسية في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

استعرضت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية تقارير رسمية عن مستوى تفشي فيروس كورونا في إيران.



وقالت الصحيفة إن الفيروس وجه ضربة قاسية إلى القيادات السياسية وأظهر فشلا في التعامل مع الأزمة، إذ أصاب زهاء 20 عضوا في البرلمان و15 آخرين من كبار الشخصيات الحالية أو السابقة.

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ومن بين هؤلاء المرضى نائب الرئيس ونائب وزير الصحة ومستشار رئيس السلطة القضائية، وقد وصل الفيروس إلى قمة السلطات الإيرانية؛ ما أدى إلى وفاة مستشار لآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة ”كيانوش جهانبور“، أمس الأربعاء، إن الانتشار في إيران هو أحد أكبر بؤر تفشي الفيروس في العالم، ما أدى إلى مقتل 92 شخصا في جميع أنحاء البلاد، مع إصابة ما يقرب من 3 آلاف شخص، وفقا للبيانات الرسمية.

إلا أن البيانات التي تم الحصول عليها من مجموعة من المستشفيات في طهران تشير بقوة إلى أن الوباء قد انتشر أكثر مما تعترف به الحكومة، إذ أفادت سجلات من المراكز الطبية بأن نحو 12 مستشفى في العاصمة سجلت 80 حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي خلال الأيام الـ 6 الماضية والمنتهية الأربعاء، ولا تمثل هذه المستشفيات سوى جزء صغير من إجمالي الوضع في طهران.

وبناء على الأرقام الواردة من طهران، قدّر عالم الأوبئة ”آشليغ تويت“ أن عدد الإصابات الحالي في إيران قد وصل إلى 28 ألف حالة