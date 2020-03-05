شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. العراق يلغي إقامة صلاة الجمعة في كربلاء بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، 05/آذار/2020، إلغاء صلاة الجمعة في مدينة كربلاء.

Advertisements وقررت إدارة الصحن الحسيني عدم اقامة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق ورعاية لما دعت اليه دائرة الصحة في كربلاء. وأعلنت العراق، أمس الأربعاء، عن حالتي وفاة بفيروس كورونا، وهما أول حالتي وفاة في الوطن العربي.

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